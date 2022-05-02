Рисковали жизнью ради кошки: как спасали животное из Бородянки, которое два месяца было в "плену" разрушенного дома

Рисковали жизнью ради кошки: как спасали животное из Бородянки, которое два месяца было в "плену" разрушенного дома

Киса застряла в разрушенной многоэтажке в Бородянке, на 7 этаже – без воды, еды и возможности выйти – так прожила почти два месяца.

В начале марта дом в Бородянке разрушили оккупанты, сюда попала ракета. Только сейчас проходившие мимо люди заметили — на 7 этаже до сих пор живет кот, говорится в ТСН.

Одной из них была киевлянка Катя, приехавшая в Бородянку работать с иностранными журналистами. «Просто случайно увидели там движение, когда приблизили камеру, поняли, что это кот», – рассказывает девушка.

Девушка сразу начала писать в соцсети – помогите, счет на часы, потому что животное в ловушке, которая когда-то была ему домом, уже слишком долго. На помощь отправились волонтеры из «Зоопатруля». "За последние два месяца, ведь патруль существует с 3 марта, это где-то 500 (животных - ред). Это не только те, кого мы спасаем из квартир, но и те, кого кормим. У нас был 3-4 этаж", — рассказывает волонтер.

Волонтеры подняли дрон, чтобы убедиться, что котик жив. У местных спасателей не было нужной техники, чтобы снять животное, поэтому привлекли коллег из соседнего Ирпеня, которые не отказали и два храбреца поднимались в квартиру. Сначала спасатели залезли в окно, но, несмотря на попытки выбить дверь в квартиру с животным, не смогли.

Поэтому вторая попытка спасателей с другой, наиболее опасной стороны. «Есть опасность обрушения строительных конструкций, с верхних этажей и на нижние», — говорит главный инспектор отдела практической работы бучанского районного управления Иван Марец.

Наконец-то спасатели спускаются из сожженной квартиры, у Александра в курточке котик. «Скрывался, но пошел на руки сам», – говорит мужчина.

ГСЧС Украины, я вас обожаю! Спасатели достали из 7 этажа киску. Ей 15 лет. В больнице мурлыка уже назвали Бородянка. Фото Зоопатруля и не только) Кажется, на фото я реву) Опубликовано Nina Grushetska Понедельник, 2 мая 2022 г.

«Зашли в одну из комнат, которая только одна уцелела, там вещи, все забросано было, котик в углу. Увидев, что люди поднимаются, он сам в руки пришел. Мы под курточкой, возле сердца спустили его», — рассказывает Иван Марец.

Киски наливают воду, которую она пьет без остановки. Сразу после этого волонтеры срочно везут его в больницу. «Морчала на приеме, ей где-то 15 лет. Потому зубы в ужасном состоянии», — говорит ветеринар.

Ставят предварительный диагноз. «Выражена катаксия, потому что она некоторое время голодала. Истощена очень, но вообще проявила отличный аппетит», — заключает ветеринар.

После того, как героическая кошка уже будет крепко стоять на своих четырех, ей найдут дом. В больнице ей дали имя – Бородянка.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

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