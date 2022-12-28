Рискованная игра Ирана: удастся ли Москве дожать Тегеран и получить баллистические ракеты

Баллистические ракеты – это игра высшего порядка. Когда речь идет о таком оружии, нужно понимать, что за этим стоит вопрос стратегических игроков. Здесь уже есть определенный интерес как Израиля, так и Саудовской Аравии.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Саудиты ведут опосредованную войну с кремлевским режимом. Они могут повлиять на то, чтобы иранские ракеты так и не дошли до РФ. Израиль также заинтересован, чтобы этот тип вооружения никогда не попал в РФ. Влияние этих игроков достаточно значительно. США также оказывают все возможное для того, чтобы Иран не решился на этот шаг", – отметил эксперт.

В то же время, если передача ракет все же произойдет, это серьезно изменит международную ситуацию.

"Вероятность нанесения массированных ударов по Израилю растет в разы", – отметил эксперт.

Поэтому не только Украина не заинтересована в том, чтобы соглашение между Кремлем и Тегераном не состоялось.

По словам Грабского, такое соглашение, скорее всего, не состоится.

"Ирану гарантированы большие проблемы в случае согласия, чего не скажешь о преференциях. Одно дело передавать дроны... Тем более Россия может собирать дроны и у себя, потому что это достаточно простое оружие. Себестоимость дрона составляет 7 тыс. долларов. Баллистические ракеты труднее создать, транспортировать, спрятать", – добавил он.

Сейчас Россия сталкивается с такими проблемами, как нехватка производственных мощностей, количество персонала, который мог бы собирать ракеты, а также поставки компонентов в эти ракеты.

"Эти вопросы достаточно сложны. Так, сможет ли Россия убедить Иран в решении этих вопросов?.. Не будем забывать, что в самом Иране не утихают протесты. Это также влияет на решение иранских вождей относительно передачи баллистических ракет РФ. Такие массовые протесты просто так не возникают", – добавил Грабский.

Между тем, в украинской разведке сообщили, что пока Иран не продал России ни одной баллистической ракеты.

В то же время Иран намерен расширить поставки передового оружия РФ.

Добавим, что враг три месяца не использовали для ударов по Украине свои распиаренные ракеты "Кинжал".

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