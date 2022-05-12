Рискуют собственной жизнью ради чужой – в День медицинской сестры о героических женщинах

Десять медицинских работников наградил президент Владимир Зеленский орденами, медалями и званиями заслуженного работника здравоохранения.

Медсестры, акушерка и санитарка спасали жизнь и принимали роды во время временной российской оккупации и в блокадных городах, говорится в ТСН.

На видео снято медиками будто обычные будни в родильном – у роженицы схватки, но девочка рождается в укрытии, а снаружи непрерывные взрывы. Это видео из блокадного Чернигова, который 38 дней русские войска бомбили с неба и по периметру. Во время обстрелов женщины рожали в укрытии, а когда не бомбили – на первом этаже больница, потому что верхние уже были без окон.

Стефания Екатерины Кузьменко — одна из почти полутора сотен детей рожденных в блокадном Чернигове, медперсонал как мог успокаивал рожениц. Когда русские войска вдребезги разбили городские коммуникации, в холодном укрытии малышей кутали как могли. Женщин утешало то, что девочек рождалось больше. «К победе», – убеждали они.

Светлана Клименко из больницы не выходила сорок дней, сколько продолжалась оккупация Иванкова. Со своей напарницей она работала за восьмерых. Даже тогда, когда ее муж — фельдшер уехал на вызов и пропал без вести, женщина продолжала лечить других. О муже до сих пор ничего не известно.

У медсестры Оксаны Клименко и ее пациентки Елены Скоропад так много общего горя. Семья Елены при попытке эвакуации попала под обстрел. Она с мужем выжила, а сына похоронили. Их медсестра еще тогда не знала, что ее сын погиб, защищая Мариуполь.

Именно медики, по словам Владимира Зеленского, для граждан и военных стали вторыми родителями. Ведь самые трудные моменты жизни, подчеркнул президент, мы вспоминаем самых родных.

Зеленский наградил орденами 10 медицинских работниц

Две недели назад медсестра из Лисичанской Оксана Баландина поженилась, в больничной палате устроили импровизированный танец. Жених держал девушку на руках, у нее нет обеих ног. Это была противопехотная мина, когда женщина возвращалась с работы. От боли и отчаяния сначала Оксана вообще не хотела жить, потом начала тренироваться. И все выкладывать в социальную сеть. Там и получает слова благодарности и поддержки от своих пациентов и родителей.

А в подвале Ахтырской больницы вместе с медперсоналом и пациентами постоянно жили и гражданские, которые из-за российской армии остались без жилья. Город обстреливали постоянно, через два часа приняли шестьдесят семь раненых.

Отмеченные президентом женщины говорят, что их награды – коллективные. Награды спасавших жизнь под обстрелами.

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