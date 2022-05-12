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Рискуют собственной жизнью ради чужой – в День медицинской сестры о героических женщинах

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Рискуют собственной жизнью ради чужой – в День медицинской сестры о героических женщинах

Фото: Pexels

Десять медицинских работников наградил президент Владимир Зеленский орденами, медалями и званиями заслуженного работника здравоохранения.

Медсестры, акушерка и санитарка спасали жизнь и принимали роды во время временной российской оккупации и в блокадных городах, говорится в ТСН.

На видео снято медиками будто обычные будни в родильном – у роженицы схватки, но девочка рождается в укрытии, а снаружи непрерывные взрывы. Это видео из блокадного Чернигова, который 38 дней русские войска бомбили с неба и по периметру. Во время обстрелов женщины рожали в укрытии, а когда не бомбили – на первом этаже больница, потому что верхние уже были без окон.

Стефания Екатерины Кузьменко — одна из почти полутора сотен детей рожденных в блокадном Чернигове, медперсонал как мог успокаивал рожениц. Когда русские войска вдребезги разбили городские коммуникации, в холодном укрытии малышей кутали как могли. Женщин утешало то, что девочек рождалось больше. «К победе», – убеждали они.

Светлана Клименко из больницы не выходила сорок дней, сколько продолжалась оккупация Иванкова. Со своей напарницей она работала за восьмерых. Даже тогда, когда ее муж — фельдшер уехал на вызов и пропал без вести, женщина продолжала лечить других. О муже до сих пор ничего не известно.

У медсестры Оксаны Клименко и ее пациентки Елены Скоропад так много общего горя. Семья Елены при попытке эвакуации попала под обстрел. Она с мужем выжила, а сына похоронили. Их медсестра еще тогда не знала, что ее сын погиб, защищая Мариуполь.

Именно медики, по словам Владимира Зеленского, для граждан и военных стали вторыми родителями. Ведь самые трудные моменты жизни, подчеркнул президент, мы вспоминаем самых родных.

Зеленский наградил орденами 10 медицинских работниц

Зеленский наградил орденами 10 медицинских работниц

Две недели назад медсестра из Лисичанской Оксана Баландина поженилась, в больничной палате устроили импровизированный танец. Жених держал девушку на руках, у нее нет обеих ног. Это была противопехотная мина, когда женщина возвращалась с работы. От боли и отчаяния сначала Оксана вообще не хотела жить, потом начала тренироваться. И все выкладывать в социальную сеть. Там и получает слова благодарности и поддержки от своих пациентов и родителей.

А в подвале Ахтырской больницы вместе с медперсоналом и пациентами постоянно жили и гражданские, которые из-за российской армии остались без жилья. Город обстреливали постоянно, через два часа приняли шестьдесят семь раненых.

Отмеченные президентом женщины говорят, что их награды – коллективные. Награды спасавших жизнь под обстрелами.

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