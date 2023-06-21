Рисует флаги "ХНР" и зарисовывает украинские: в Харькове несовершеннолетняя разозлила соцсети пророссийской позицией (видео)

В Харькове местная жительница ходит по городу и охотится на флаги так называемой “ХНР”. Девушка даже не скрывает того, что выступает с полномасштабным вторжением и российской агрессией против мирного населения.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

На одном из роликов она в центре Харькова снимает себя под русский гимн. На втором видео рассказывает, что идет по городу и расклеивает открытки "ХНР".

Вот что мы сделали: заклеили надписи нациков и написали За Харьковскую народную республику. Мне кажется очень красиво и незаметно. Заметно пока делать нельзя”, – комментирует девушка свое видео.

В соцсетях пользователи уже призывают СБУ вмешаться и привлечь к уголовной ответственности горожанку.

“Здесь еще подъехало видео харьковской мерзости-рашистки. Она с падругами, оказывается, рисуют флаги ХНР и зарисовывают украинские. Ходят по центру Харькова и снимают свои нацистско-рашистские видео. СБУ, эти цели и их родители должны быть арестованы. И сесть. Надолго”, — написал в соцсети общественный деятель Андрей Смолий.

Также в одной из публикаций он заявил, что девушке – 15 лет.

В Харькове девушка на улицах города пишет надписи "ХНР"

Напомним, что в Харькове врачи объявили подозрение из-за смерти младенца.

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