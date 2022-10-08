"Риторика является исключительно пропагандистской": Подоляк объяснил, почему Россия не применит ядерное оружие против Украины

Признаки внутреннего конфликта в России между силовиками свидетельствуют о том, что ядерный шантаж Путина лишь угрозы, которых не нужно бояться.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что междоусобия и борьба за власть в РФ указывают на то, что страна-агрессорка не применит ядерное оружие в Украине.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Вы не будете вести оголтелую, ожесточенную борьбу за власть, если эту власть вы завтра захотите использовать для того, чтобы самого себя убить. Потому что даже мысль, чтобы нажать красную кнопку означает, что ты смертник, что ты готов закончить свое существование здесь и сейчас. Мотивация не соответствует тому, что ты хочешь получить. Если ты так оголтело хочешь стать министром обороны, президентом новым России, то ты точно не будешь идти по пути уничтожения самого себя", — отметил он.

По его словам, именно это указывает на то, что ядерная угроза сама по себе постепенно снижается.

"Мне кажется, что вот эти признаки внутреннего конфликта между силовиками свидетельствуют, что в России не хотят умирать и все понимают, что лучше здесь побороться и пусть там кто-то проиграет войну, но мы за это время укрепимся, заберем здесь власть, как-то перетерпим вот этот период смуты, а после этого будем управлять частью территории. Вот какие у них мотивации. И это указывает на то, что ядерная угроза как таковая постепенно снижается. То есть, вся эта риторика является исключительно пропагандистской", — добавил Подоляк.

Ядерные угрозы и шантаж России

В Кремле постоянно шантажируют Украину и весь мир своим ядерным оружием. Ситуацию с российским ядерным вооружением мониторят США, НАТО и другие украинские союзники. До сих пор в Пентагоне сообщают, что США пока не видят признаков того, что Владимир Путин принял решение о ядерном ударе.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что мир стоит ближе всего к ядерной катастрофе за последние 60 лет. Он подчеркнул, что использование ядерного оружия приведет к Армагеддону. В Пентагоне уже прокомментировали это заявление.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал три причины и объяснил, почему кремлевский диктатор не отважится применить ядерное оружие против Украины.