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"Ritter Sport, сохраните имя и прибыль": Кулеба призвал немецкого производителя шоколада покинуть рынок РФ

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"Ritter Sport, сохраните имя и прибыль": Кулеба призвал немецкого производителя шоколада покинуть рынок РФ

Компания Ritter Sport, несмотря на войну против Украины, не планирует выходить из России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал немецкого производителя шоколада Ritter Sport покинуть российский рынок, чтобы сохранить репутацию бренда.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании. Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как значительный ущерб репутации. Достаточно спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните имя и прибыль вашего бренда", — написал министр.

Напомним, компания Ritter Sport решила продолжать работу в России, поскольку продажи в РФ составляют 7% от общей выручки.

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