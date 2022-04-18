РК-360МЦ "Нептун": как работает комплекс береговой обороны, который потопил "Москву"

Ракетный комплекс береговой обороны "Нептун" уже вошел в историю, поразив флагман Черноморского флота Российской Федерации "Москва". Как работает ЖК-360МЦ "Нептун" – читайте в материале ТСН.ua.

Противокорабельный комплекс РК-360МЦ "Нептун" практически с первого раза поразил крейсер РФ "Москва". Это первый такой случай за всю историю такого оружия, что еще раз доказывает мастерство и высокий профессионализм украинских военных.

Что такое комплекс береговой обороны РК-360МЦ "Нептун"

Комплекс "Нептун" / commons.wikimedia.org

РК-360МЦ "Нептун" — это целый комплекс, состоящий из ряда взаимодействующих друг с другом машин. То есть это не только крылатая ракета, а также следующие элементы :

транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360;

пусковая установка УСПУ-360;

подвижный командный пункт дивизиона РКП;

транспортная машина ТМ-360.

Всего по шесть единиц. Каждое пусковое учреждение имеет четыре ракеты Р-360, отличающиеся весом 150 кг (боевая часть) и дальностью пуска до 280 км. Такое же количество ракет Р-360 находится на каждой транспортной и заряжающей машине. То есть, один полный залп из ЖК-360МЦ "Нептун" состоит из 24 ракет. При этом каждую из них можно навести на отдельную цель.

Между спусками ракет проходит не больше 5 секунд. То есть , за 20 секунд весь комплекс может отстреляться, свернуть пусковые в маршевое положение и изменить позицию. После чего комплекс перезаряжается и снова готов к работе.

РК-360МЦ "Нептун" попал на вооружение Вооруженных Сил Украины в 2020 году, но первый испытуемый комплекс в неполном составе был передан всего за полгода до начала полномасштабного российского вторжения. Первый серийный комплекс РК-360МЦ "Нептун" будет размещен на унифицированном шасси чешской компании Tatra, ведь отечественный производитель КрАЗ обанкротился.

Ракета P-360 и ее тактико-технические характеристики.

Ракета "Нептун" / commons.wikimedia.org

Скорость ракеты : около 1000 км/ч;

: около 1000 км/ч; Высота полета : от 3 до 10 метров;

: от 3 до 10 метров; Дальность пуска : 280 км;

: 280 км; Масса боевой части : 150 кг;

: 150 кг; Масса ракеты : 870 кг.

Ракетный комплекс "Нептун": как работает

Как работает комплекс "Нептун" / commons.wikimedia.org

Главная особенность комплекса "Нептун" в том, что он был сконструирован так, чтобы его атака была совершенно неожиданной для врага. А потому сам ЖК-360МЦ "Нептун" ничего не излучает. На командный пункт только приходит информация о типе цели и ее координатах, которая затем обрабатывается. Данные о цели могут поступать из различных источников: от дронов до спутников. При этом координаты можно вводить даже примерно, ведь каждая ракета "Нептун" имеет собственную радиолокационную головку самонаведения.

Когда на командном пункте выбирают цели, определяют, какое количество ракет требуется для их уничтожения. Тогда же формулируются полетные задачки для Р-360, описывается тип целей. Вся информация поступает защифрованным цифровым каналом связи на те пусковые, куда это нужно. То есть, перед стартом каждой ракеты "Нептун" в нее загружаются данные о цели с координатами, высотой и дальностью полета. А потому можно атаковать вражеский корабль не только с одной стороны, а, например, зайти двумя ракетами одновременно с двух сторон, что делает невозможным перехват.

Ракета "Нептун" Р-360 проходит весь свой путь не низкой высоте, поэтому ее крайне трудно обнаружить. Когда она подлетает к последней точке своего маршрута, включается собственная радиолокационная головка самонаведения (чтобы найти вражеский корабль) и увеличивается скорость. Это нужно для того, чтобы можно было различить корветы от ракетного крейсера или катера, которые по-разному выглядят на радаре.

Когда ракета зафиксирует цель, она начинает снижаться до своей минимальной высоты над самыми волнами и летит прямо к цели. У врага остается очень мало времени, чтобы среагировать. Удар обычно приходится над ватерлинией корабля. Ракетой сначала прошивается корпус, а затем проходит взрыв внутри. 150-килограммовой взрывчатки хватает для того, чтобы максимально повредить практически любой корабль.

Цена комплекса "Нептун"

Учитывая тот факт, что комплекс РК-360МЦ "Нептун" это новейшее оружие, его стоимость не разглашается. Однако, как сообщил генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев еще раньше, разработка этого оружия стоила всего 40 млн долларов.