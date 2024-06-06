Роботино оказалось в "серой зоне": замкомбрига 65-й ОМБр рассказал о ситуации

Украинские войска держат оборону в окопах, ведь домов в поселке уже нет.
Поселок Роботино на Запорожье стал "серой зоной". Это произошло в связи с тем, что украинским войскам не хватает снарядов для обороны.
Об этом заместитель командира 65-й отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук с позывным "Испанец" рассказал в интервью "Украинской правде".
Комментируя ситуацию в Роботино, заместитель комбрига отметил, что "населенного пункта как такового нет, он исчез: это просто прямой участок — на нем можно поле пахать".
Украинские войска держат оборону в окопах, ведь домов там уже нет.
"А когда-то здесь школа была, до ста хат, церкви не было, она в Новопокровке (10 км к северо-востоку от Роботино – ред.), где сейчас враг. Такое маленькое село. Роботино не захвачено, оно в "серой зоне", там и наши силы есть, и их", – сообщил Михальчук.
По его словам, Роботино стало "серой зоной" примерно 13-17 мая. Боец объяснил, что к этому привел снарядный голод:
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"Во-первых, вы же знаете, что у нас снарядный голод, а для активных наступательных или оборонительных действий нужна артиллерия. Если нет артиллерии, то чем мы обороняемся? Живой силой, людьми. Все упирается в отсутствие сил и средств".
"Плюс эта клоунада по телевизору — "за две недели в Крыму будем", пропаганда уклонения. Знаете, будто бы кто-то умышленно делает, чтобы люди не шли защищать Украину", — добавил "Испанец".
Он подчеркнул, что из-за этого в армии нет пополнения, а "люди получают ранения, выдыхаются, им просто тяжело, они уже по два года воюют".
Напомним, 20 мая спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук информировал, что россияне усилили давление и безрезультатно в течение недели штурмуют Роботино. Однако враг не захватил населенный пункт, несмотря на его противоположные заявления.
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