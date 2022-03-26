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"Родился в рубашке. Сквозное": корреспондент ТСН после ранения рассказал о своем состоянии

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"Родился в рубашке. Сквозное": корреспондент ТСН после ранения рассказал о своем состоянии

ТСН

Съемочная группа ТСН попала под обстрелы.

Российские оккупанты ранили корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко. Наша съемочная группа подверглась обстрелу, когда выполняла редакционное задание на Черниговщине.

Там Андрей Цаплиенко готовил материал о проведении гуманитарного коридора в Чернигов. Рашисты сначала запустили беспилотник, а через 15 минут обстреляли колонну с гражданскими, где также находились иностранные журналисты и съемочная группа ТСН, из "Смерчей", артиллерии 122-миллиметрового калибра, миномета и танка. Обстрел длился не менее полутора часов.

У Андрея – осколочное ранение. Когда нашей съемочной группе удалось добраться до безопасного места, ему оказали первую медицинскую помощь. Врачи говорят, что Андрею повезло, и сейчас его жизни ничто не угрожает. Сам он надеется как можно скорее поправиться и вернуться к работе.

Андрей Цаплиенко – военный корреспондент. Работал в горячих точках по всему миру. И с самого начала полномасштабного вторжения России освещал все, что происходит в Украине.

«Ну что, иду сам. Врачи, которые занимались мной во время первой помощи сказали, что я просто родился в рубашке, и я реально родился в рубашке, ведь если бы чуть ниже или чуть выше прошел этот осколок, я не знаю, наверное, я бы здесь не сидел, не стоял и не говорил. Ну, а так, все нормально. Сквозное, как говорится», — говорит Андрей.

Российские оккупанты ранили корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко

Российские оккупанты ранили корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко

За время полномасштабного нападения России по официальным данным только в Киеве и области уже погибли пятеро журналистов и операторов. Позавчера была убита журналистка российского оппозиционного издания THE INSIDER Оксана Баулина.

Еще раньше под обстрелы в Ирпене попала съемочная группа из Америки — журналист Бренд Рено погиб, а его оператор Хуан Арредондо получил осколочные ранения. Ранены в Киевской области и корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Маркий Кушнир. А автомобиль швейцарского журналиста Гийома Брике расстреляли российские военные в Николаевской области.

За время нападения России только в Киеве и области уже погибли пять журналистов и операторов

За время нападения России только в Киеве и области уже погибли пять журналистов и операторов

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