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Родители и ребенок в оккупации: на Киевщине женщина пыталась совершить самоубийство из-за войны (фото)

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Родители и ребенок в оккупации: на Киевщине женщина пыталась совершить самоубийство из-за войны (фото)

Фото: Полиция Киевской области

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области женщина пыталась совершить самоубийство.

Она рассказала, что находится в сложном психологическом состоянии, поскольку в из-за войны ее родители и 4-летний ребенок остались в оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Правоохранители рассказали, что к ним позвонили по телефону местные жители и сообщили о том, что на крыше недостроенной многоэтажки находится женщина. Полиция прибыла на место происшествия и спасла ее.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Правоохранителям женщина сообщила, что находится в сложном психологическом состоянии, поскольку ее родители и 4-летний ребенок остались в оккупации.

Полиция доставила женщину домой.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве за время войны уровень преступности уменьшился почти на 50%.

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