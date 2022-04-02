Родителям российских военных поступают "похоронки": что там написано (фото)

Родителям российских военных поступают "похоронки": что там написано (фото)

В письмах говорится о "мужественной гибели" оккупантов.

Родным погибших в войне против Украины российских военных начали приходить письма с сообщениями о смерти оккупантов.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

"Для некоторых российских оккупантов "военные учения" на территории Украины закончились досрочно. В мо рф начаты процедуры награждения причастных к российско-украинской войне "сертификатами" государственного образца. Продолжение следует...", — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало фото одного из таких писем, которое получили родители одного из российских военных. В письме сообщается о "мужественной гибели" сына во время "специальной военной операции".

Фото: Facebook СтратКом ВСУ

Напомним, накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к российским матерям и заявил, что им нужно знать о том, что сегодня против Украины воюют 50-60% российских срочников и у президента РФ Владимир Путина больше не осталось никаких резервов.

Потери русских войск на 2 апреля

Читайте также: