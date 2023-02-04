Родные узнали о плене из пропагандистских роликов: во время обмена домой вернулась одна защитница

Во время масштабного обмена 4 февраля среди освобожденных из российского плена — военная из Луцка Алла Сенченко, воевавшая в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко.

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"Военнослужащая 1973 года. Участвовала в боевых действиях в Донецкой области, под городом Лиманом. С 23 мая 2022 года больше не выходила на связь, пока не была опознана родными на видео в YouTube, которое показало, что Алла Сенченко находилась в плену рф", — говорится в его сообщении.

На сайте президента добавляют, что подготовка этого обмена продолжалась больше месяца. Над ним работала большая команда, в частности Координационный штаб по обращению с военнопленными, представители всех ведомств, а также Офиса президента Украины под непосредственным контролем плавы государства Владимира Зеленского.

Масштабный обмен пленными 4 февраля

Напомним, в субботу, 4 февраля, еще 116 украинцев были освобождены из российского плена. В частности, домой вернулись 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО, а также восемь бойцов ТрО, семь защитников из Нацгвардии, шесть — из Нацполиции, пять — из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Среди освобожденных из плена — два офицера и 114 рядовых и сержантов. Они защищали Мариуполь, Бахмут и другие города Украины.

Впоследствии в Службе безопасности Украины показали эксклюзивное видео, как происходил обмен пленными, во время которого вернулись домой 116 защитников. Как сообщил Владимир Зеленский, общее количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

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