Родные узнали по кулону: в Харьковской области ребенка, которого искали после обстрела колонны, нашли мертвым

В одном из автомобилей из обстрелянной колонны под Старым Салтовом обнаружили останки 13-летней Софии Раецкой.

Девушку искали через социальные сети.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

"В полицию поступила информация о потере связи с людьми, которые двигались колонной из 15 авто, около п.г.т. Старый Салтов в направлении Харькова с целью выехать на территорию подконтрольную ВСУ. Из-за боевых действий добраться до места движения колонны было невозможно. Местонахождение колонны было установлено 06.05. Прибыв на место, следователи обнаружили разбитый вражеский танк, в 150 метрах от него, в направлении колонны, два обгоревших трупа с остатками военной формы РФ, еще через 300 метров от них – 6 автомобилей с отверстиями от шаров и обломков. В автомобилях найдено 4 трупа, предварительно — участники эвакуационной колонны. Сейчас идентифицировать все трупы не возможно из-за их состояния”, — написал он.

Следователями проведены все необходимые следственные действия с фиксацией каждой детали.

"Отдельно хочу добавить о девушке, которую искали через социальные сети — Раецкая София. К сожалению, в автомобиле, в котором она находилась, найдены остатки труппа и кулон, на который ссылаются родные", — говорится в сообщении.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Напомним, российские военные в Изюмском районе обстреляли два автомобиля во время эвакуации. В одной из машин находился ребенок и пятеро взрослых.