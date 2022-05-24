Родом из Украины: удалось идентифицировать российского командира, отдавшего приказы обстреливать поселки Харьковской области

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила личность российского командира-преступника, который отдавал приказы обстреливать мирные поселки Харьковской области.

Российский командир 38 отдельной мотострелковой бригады 6 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Викторович Максимов отдавал приказы убивать украинцев.

Как рассказала Венедиктова, в распоряжении российского командира-преступника находились артиллерийские и ракетные дивизионы с вооружением.

По иронии судьбы родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл в Харьковскую область", — сообщила генпрокурор.

В настоящее время Максимов подозревается в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

В частности, прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами из установки велся по мирным домам.

В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице.

"Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах , где живет гражданское население, вообще запрещено международным правом", — отметила Венедиктова.

Напомним, Ирина Венедиктова также рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить по подозрению в совершении военных преступлений.

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