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Родственник захватчика истерически обозвал Россию "шлюхой", потому что украинцы позвонили матери оккупанта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Родственник захватчика истерически обозвал Россию "шлюхой", потому что украинцы позвонили матери оккупанта

Родственник оккупанта обозвал Россию шлюхой. Фото: русская пропаганда.

Россияне пришли на территорию Украины с оружием и возмущаются произошедшим ливнем их персональных данных.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор на одной из линий фронта. Оккупант и его брат обсуждают слив персональных данных российских террористов и обзывают Россию "шлюхой".

Аудио опубликовали на телеграмм-канале ГУР МО.

В начале разговора оккупант говорит, что он копает окопы, на что его брат отвечает, что он надеялся, что россияне уже "закапывают" украинцев.

Впоследствии граждане страны-агрессора обсуждают слив персональных данных окупантов и их семей. Они утверждают, что матери российского террориста звонили из Украины. Это очень возмутило родственников захватчика.

В разговоре они обзывают Россию "шлюхой, которая все продает за деньги".

"За деньги все продают. Так оно и есть. Так всегда было. Россия всегда была проституткой, которую можно купить и продать, нах**", — признает брат оккупанта.

Семья захватчиков уверена, что россияне сами продали украинцам списки окупантов с их персональными данными. Они добавляют, что у граждан Украины есть все контактные данные окупантов.

Оккупант возмущен, потому что он пришел убивать украинцев, а ее граждане сопротивляются. Братья обзывают украинцев "хохл**и". Они признают, что Украину защищают не "наемники НАТО", а именно украинцы. Примечательно, что во время разговора оккупант и его родственник постоянно используют нецензурную лексику.

Напомним, наемники "Вагнера" формируют на оккупированных территориях военную полицию.

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Дата публикации
Просмотры
2385
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