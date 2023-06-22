Родственник захватчика истерически обозвал Россию "шлюхой", потому что украинцы позвонили матери оккупанта

Россияне пришли на территорию Украины с оружием и возмущаются произошедшим ливнем их персональных данных.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор на одной из линий фронта. Оккупант и его брат обсуждают слив персональных данных российских террористов и обзывают Россию "шлюхой".
Аудио опубликовали на телеграмм-канале ГУР МО.
В начале разговора оккупант говорит, что он копает окопы, на что его брат отвечает, что он надеялся, что россияне уже "закапывают" украинцев.
Впоследствии граждане страны-агрессора обсуждают слив персональных данных окупантов и их семей. Они утверждают, что матери российского террориста звонили из Украины. Это очень возмутило родственников захватчика.
В разговоре они обзывают Россию "шлюхой, которая все продает за деньги".
"За деньги все продают. Так оно и есть. Так всегда было. Россия всегда была проституткой, которую можно купить и продать, нах**", — признает брат оккупанта.
Семья захватчиков уверена, что россияне сами продали украинцам списки окупантов с их персональными данными. Они добавляют, что у граждан Украины есть все контактные данные окупантов.
Оккупант возмущен, потому что он пришел убивать украинцев, а ее граждане сопротивляются. Братья обзывают украинцев "хохл**и". Они признают, что Украину защищают не "наемники НАТО", а именно украинцы. Примечательно, что во время разговора оккупант и его родственник постоянно используют нецензурную лексику.
Напомним, наемники "Вагнера" формируют на оккупированных территориях военную полицию.
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