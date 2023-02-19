Родственники "мобиков" в Крыму массово жалуются на нарушение прав военных — Генштаб

Рядовому и сержантскому составу предлагают краткосрочные отпуска за взятку в размере 1 тысячи долларов.

Во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны РФ из-за нарушения прав военнослужащих. Также у окупантов преждевременно выходят из строя модернизированные зенитные ракетные системы С-300.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 19 февраля.

Основными причинами обращений родственников захватчиков стали:

Отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых их перспектив в последующие 2-3 месяца;

Неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно передавать пищу и личные вещи;

Использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагают краткосрочные отпуска за взятку в размере 1 тысячи долларов.

Минобороны страны-агрессора на обращение граждан пока никак не реагирует.

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Кроме того, у противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. У захватчиков преждевременно выходят из строя зенитные ракетные системы С-300. Но возможности оперативно доставить боевые компоненты для обслуживания у них нет. Поэтому системы приходится возвращать на заводы-производители в Россию.

Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с очередной атаки россиян. Оккупанты использовали тактическую авиацию и запускали ракеты с воздушного пространства временно оккупированных территорий.

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