Родственники плачут у руин, а дети приносят рисунки: Россия в Кривом Роге убила 10-летнюю Дашу и ее маму

Погибшая Наталья два месяца назад отпраздновала свое 45-летие.

Российская террористическая армия в собственной квартире в Кривом Роге убила местную жительницу Наталью и ее 10-летнюю дочь Дашу. На месте трагедии оперативно прибыли родственники погибших и дети, которые чтят память о невинных жертвах России.

Об этом пишут местные издания "Свои" и "Перший міський".

Спасатели на месте террористического ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге достали тела 45-летней Натальи и ее 10-летней дочери Даши. Мать и девочка погибли утром 31 июля. Известно, что женщина и девочка жили на 8 этаже дома. Люди говорят, что к моменту трагедии они могли еще спать.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

"Ровно 2 месяца назад, 31 мая, Наталья отпраздновала день рождения. А сегодня ее не стало", – пишут местные СМИ.

Туда прибыли сгоревшие родственники, надеявшиеся, что их родные живы.

"Это свахи моей дочь и внука. Обе погибли, восьмой этаж", — сквозь слезы прокомментировала женщина.

На видео также видна мать покойной Натальи, которая рыдает из-за потери дочери и внучки.

Также к месту удара по жилому дому прибывают дети, приносящие рисунки и читающие стихи о несокрушимости Украины и украинцев.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Российская террористическая армия в понедельник, 31 июля, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты атаковали жилой дом, в котором проживали гражданские люди, и учебное заведение.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаки россиян по Кривому Рогу 31 июля и показал видео последствий.

По данным ГСЧС, в Кривом Роге Россия убила 6 человек, еще 50 человек пострадали, среди них 5 детей и сотрудник ГСЧС.

Читайте также: