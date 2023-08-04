Родственники погибших в Украине окупантов могут найти их на сайте: в МВД назвали количество опознанных трупов

Со времени запуска "Потерь.НЕТ" количество российских военных, которые сдались в плен, значительно увеличилось.

По состоянию на 4 августа на сайте проекта "Потерь.НЕТ" содержится информация о 61 431 идентифицированном оккупанте, погибшем на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко подчеркнул, что политическое руководство России никогда не признавало большие потери в войне в Украине, но благодаря работе этого проекта гражданское население РФ наконец-то начало узнавать о настоящих цифрах погибших оккупантов.

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Проект МВД "Потерь.НЕТ" реализован в сотрудничестве с ГУР МО, в частности, Координационным штабом по обращению с военнопленными (проект "Хочу жить") и Нациполицией. Его целью является противодействие кремлевским нарративам путем донесения объективных данных по потерям РФ в войне.

Посетители сайта с территории России могут проверить, содержатся ли данные об их близких в этой базе.

Со времени запуска "Потерь.НЕТ" количество российских военных, которые сдаются в плен, значительно увеличилось.

В пятницу, 4 августа, Леонид Тимченко вручил благодарности полицейским и курсантам за работу над проектом.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 248 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 640 военных.

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