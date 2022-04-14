Родственники узнают своих родных во время эксгумации тел из братской могилы в Буче

Родственники узнают своих родных во время эксгумации тел из братской могилы в Буче

Тела часто с завязанными руками и ногами и переломанными разными частями тел.

В Буче идет документация военных преступлений российской армии. Правоохранители уже 5 день эксгумируют тела гражданских с самой большой братской могилы в городе – во дворе одной из церквей. Сейчас убитые идентифицируются, криминалисты осматривают характер их ранений.

Об этом говорится в ТСН.

Видео, где в оккупированной решистами Буче люди устраивают братскую могилу для первых тридцати замученных, облетело весь мир. Потом сюда еще свозили погибших.

Сегодня во дворе церкви святого Андрея Первозванного могила – снова разрыта. Тела погибших осторожно, чтобы не повредить, постепенно откапывают лопатами и поднимают вверх. Полсотни тел отсюда уже эксгумировали, еще примерно такое же количество до сих пор в земле. У людей преимущественно огнестрельные ранения. У некоторых – следы пыток. «Некоторые тела с завязанными руками и ногами, а также переломанные кости разных частей тела», – рассказывает руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко.

Отдельно от толпы прессы и стражей порядка стоит женщина, в черном платке. Здесь – ее муж. За три дня до войны они с Александром отпраздновали 8-ю годовщину свадьбы. 24 февраля мужчина отправил жену и двух дочерей подальше из города. А сам остался помогать людям. 3 марта вражеский снайпер ранил его у родильного дома. «До 8 его никто не мог перевезти в больницу, он лежал 5 дней с пулей в позвоночнике там в роддоме, когда 8-го его перевезли, во время операции он умер», — рассказывает женщина.

Криминалисты открывают очередной пакет. В нем – тело Александра. Жена узнает его по особым приметам. Правоохранители на месте производят первичное документирование преступлений. Далее – погибших отправят на судмедэкспертизу. Все эти материалы затем используют для суда. По украинскому законодательству эти зверства предварительно квалифицируют как "нарушение законов ведения войны".

Всего в Буче уже обнаружили более 250 убитых гражданских. Почти половина из них во время оккупации временно была похоронена возле церкви, на которой тоже видны следы войны. Она рядом – с моргом и больницей.

«Рядом больницы-морг, единственное где здесь можно было похоронить временно людей, тем более что храм со временем возможно сделаем монумент, чтобы помнить об этих людях», — говорит настоятель церкви протоиерей Андрей Галавин.

Людей, которых хоронили в братской могиле, не отпевали, времени не было, но обязательно это сделают во время перезахоронений, говорит священник.

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