Рогань на Харьковщине освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни — Синегубов (фото)

Рогань на Харьковщине освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни — Синегубов (фото)

В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов в пгт Рогань.

Роган Харьковской области возвращается к привычной жизни после освобождения от оккупантов.

О ситуации в городе рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Глава области опубликовал фото разрушений населенного пункта. На фотографиях — сад и школа со снарядами во дворах, воронки — на месте которых были дома.

По словам Синегубова, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Наголову выгорели от прямых попаданий снарядов — 27.

"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением. Из областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже передали почти 2500 наборов", — отметил чиновник.

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