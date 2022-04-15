Рогань на Харьковщине освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни — Синегубов (фото)

В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов в пгт Рогань.
Роган Харьковской области возвращается к привычной жизни после освобождения от оккупантов.
О ситуации в городе рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Глава области опубликовал фото разрушений населенного пункта. На фотографиях — сад и школа со снарядами во дворах, воронки — на месте которых были дома.
По словам Синегубова, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Наголову выгорели от прямых попаданий снарядов — 27.
"Вчера здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением. Из областного логистического центра доставляем продукты питания. Уже передали почти 2500 наборов", — отметил чиновник.
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