Рогозин незаконно пересек украинскую границу: "протокол" нарушителю передали неравнодушные товарищи — ГНСУ

После инцидента с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным, получившим ранение из-за взрыва во временно оккупированном Донецке, в Государственной пограничной службе напомнили, что нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ, опубликованном в четверг, 22 декабря.

Украинские пограничники отметили, что на днях было установлено, что гражданин РФ Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу. Вскоре было установлено место его пребывания на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области.

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"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", — говорится в сообщении.

Погранслужба еще раз обратилась с призывом к россиянам не нарушать украинское законодательство, помня, что ответственность за такие действия так или иначе наступит.

Как ранее сообщалось, в среду, 21 декабря, стало известно, что в ресторане "Шеш-Беш" в Донецке, где экспредседатель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал свой день рождения, раздался взрыв. Российские пропагандисты заявили об обстреле со стороны ВСУ. Бывший глава российского космического ведомства получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Ранения получили также лица, сопровождавшие Рогозина. В частности, был ранен коллаборант Иван Приходько, которого оккупанты избрали "мэром" оккупационной администрации Горловки.

Напомним, ранее экспредседателя "Роскосмоса" называли вероятным "гауляйтером" Кремля на Донбассе.

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