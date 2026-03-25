Рои фальшивых дронов: что известно о новой тактике РФ против украинского ПВО

Массированные атаки дронами

Российские войска начали активнее использовать новую тактику воздушных атак, объединяя ударные беспилотники с большим количеством фальшивых целей. Это создает дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и усложняет процесс перехвата.

Об этом заявил офицер ВСУ и кандидат политических наук Андрей Ковалев в эфире «Киев 24».

По его словам, враг запускает одновременно как боевые дроны, так и так называемые обманки, которые внешне практически не отличаются от настоящих ударных аппаратов.

«Это заставляет наших защитников в очень ограниченное время определять, какие цели являются реальными угрозами, чтобы не тратить ресурсы на „пустые“ объекты», — пояснил Ковалев.

Такая тактика направлена не только на прорыв ПВО, но и ее истощение, ведь каждое решение о перехвате требует времени, координации и использования ограниченных ресурсов.

Эксперт отмечает, что подобные атаки имеют также психологический эффект — они усиливают напряжение среди населения из-за массовости и продолжительности воздушных тревог.

По его мнению, эффективным ответом на такие действия должно стать не только усиление обороны, но и системное давление на Россию, в частности, из-за поражения ее военной и экономической инфраструктуры.

В то же время в Силах обороны подчеркивают, что украинское ПВО продолжает адаптироваться к изменениям тактики противника и наращивает эффективность в отражении комбинированных атак.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» прокомментировал слова мэра Львова Андрея Садового по поводу эффективности средств противодействия враждебным целям.

Ранее сообщалось, что городской голова Львова Андрей Садовый высказал замечание относительно эффективности средств противодействия враждебным целям из-за того, что несколько вражеских БПЛА добрались до города. Он заявил, что силами ПВО было уничтожено 541 БпЛА из 556, вместо них долетело — 15.

Напомним, во Львове 24 марта раздались взрывы во время атаки вражеских дронов, в результате обстрела повреждены несколько зданий, пострадали 32 человека.