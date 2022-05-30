Росгвардейцы из Краснодара отказались во второй раз ехать на войну с Украиной

Росгвардейцы из Краснодара отказались во второй раз ехать на войну с Украиной

Оккупанты отказались повторно ехать в Украину из-за низких выплат.

Оккупанты-росгвардейцы из вражеского Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле, подали рапорты с отказом ехать воевать во второй раз.

Об этом информирует " Кавказ.Реалии ".

По информации издания, росгвардейцы крайне недовольны выплатами, полученными за два месяца войны в Украине. Денег захватчики получили гораздо меньше, чем рассказывают пропагандистские СМИ. И это явилось одной из причин отказа.

"Только на днях пришла выплата за второй месяц пребывания там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается с 50 долларов за день пребывания, но проводится в рублях по российскому курсу", – объяснил военный собеседник издания.

В его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, подавших рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.

Ранее сообщалось, что в России суд наказал 115 членов Росгвардии, отказавшихся воевать в Украине.

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