Росгвардейцы из Краснодара отказались во второй раз ехать на войну с Украиной

Оккупанты отказались повторно ехать в Украину из-за низких выплат.
Оккупанты-росгвардейцы из вражеского Краснодара, участвовавшие в войне против Украины в феврале-апреле, подали рапорты с отказом ехать воевать во второй раз.
Об этом информирует " Кавказ.Реалии ".
По информации издания, росгвардейцы крайне недовольны выплатами, полученными за два месяца войны в Украине. Денег захватчики получили гораздо меньше, чем рассказывают пропагандистские СМИ. И это явилось одной из причин отказа.
"Только на днях пришла выплата за второй месяц пребывания там. И если за первый месяц заплатили 100 тысяч, то сейчас – 50. Командование объяснило это падением курса доллара – выплата рассчитывается с 50 долларов за день пребывания, но проводится в рублях по российскому курсу", – объяснил военный собеседник издания.
В его отряде пять сотрудников подали рапорты о выходе на пенсию – они были предпенсионного возраста. Также ему известно еще минимум о пяти бойцах, подавших рапорты об отказе ехать в Украину по другим причинам.
Ранее сообщалось, что в России суд наказал 115 членов Росгвардии, отказавшихся воевать в Украине.
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