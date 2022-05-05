Росгвардия, десантники из Пскова и "кадыровцы": Reuters узнал, кто совершал преступления в Буче

Росгвардия, десантники из Пскова и "кадыровцы": Reuters узнал, кто совершал преступления в Буче

В городе Буча в Киевской области во время оккупации находилась разгвардия, десантники из Пскова и "кадыровцы".

Именно эти российские оккупанты могли совершать массовые преступления против мирных украинцев.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

Журналисты издания пообщались с 90 украинцами, которые на момент оккупации были в Буче, изучили фото и видео и документы, оставленные там российскими оккупантами.

"Среди оккупационных войск были и военнослужащие российских сил безопасности "Витязь", о чем свидетельствует документ, удостоверяющий личность, найденный на месте происшествия. "Витязь", присутствие которого в Буче раскрывается здесь впервые, находится под командованием росгвардии. Ее руководитель Виктор Золотов, который не прокомментировал статью, является бывшим охранником Путина и подчиняется непосредственно президенту России", — говорится в расследовании.

Житель Бучи в своем доме также обнаружил любовное письмо, адресованное оккупанту из 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова Александру Логвиненко. В соседнем доме была найдена надпись на стене "Wolf_68". Оказалось, что так в социальных сетях подписывается россиянин Кирилл Крючков. Он служил в 234-м штурмовом авиаполке, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. По данным издания, во время оккупации в городе также находились три подразделения "кадыровцев".

Напомним, двум военнослужащим РФ заочно уведомлено о подозрении. Они пытали и ограбили жителей Бучанского района.

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