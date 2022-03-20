Росгвардия потеряла в Украине технику и вооружение, а в Белгороде судят солдат РФ, отказавшихся воевать: как прошли сутки на фронте

Росгвардия потеряла в Украине технику и вооружение, а в Белгороде судят солдат РФ, отказавшихся воевать: как прошли сутки на фронте

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов низкое и ухудшается с каждым днем.

Украинские защитники продолжают оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Об этом говорится в ночном своде Генштаба ВСУ.

ВСУ отражают ракетно-авиационные удары и воздушное нападение противника, осуществляют противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.

Юг

На Южном направлении на отдельных рубежах восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

Донбасс

На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение.

Волынь и Полесье

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Оккупанты осуществляли наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики для подготовки наступления на Киев.

Сиверщина и Слобожанщина

На Сиверском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов.

По направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Потери и дезертирство в рядах врага

Россияне терпят значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Карательные подразделения Росгвардии, привлекаемые к боевым действиям, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

Комендатура российского Белгорода проводит расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады РФ, принимавших участие в наступлении на Харьков. Из-за больших потерь части они отказались воевать и подстрекали остальных возвращаться домой.

Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки" для пропагандистов РФ, что вызывает гнев Кремля.

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