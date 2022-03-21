Росгвардия разгоняет митинги против оккупантов на Херсонщине: как прошли сутки на фронте

Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения.
Оккупанты распространяют дезинформацию и пропаганду среди населения РФ. Они готовят основу для оправдания продления сроков войны и создания ложного представления об эффективности международных санкций.
Враг в течение суток наносил ракетно-бомбовые удары, активно применял средства воздушного нападения. Оккупанты сосредотачивали удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.
Волынь и Полесье
На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами России на белорусских объектах, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.
На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Россияне закрепляются на захваченных рубежах и проводят подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений ВСУ оккупанты на отдельных направлениях блокированы.
Сиверщина и Слобожанщина
На Сиверском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но не может организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и оборудование занятых позиций.
На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.
Донбасс и Юг
На Донецком и Луганском направлениях были успешно отбиты семь атак врага, уничтожены 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).
Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности металлургическому комбинату "Азовтсаль". Захватчики ведут штурмовые действия на западных и восточных окраинах, в направлении центральной части города, но успеха не имеют и несут потери.
На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. Подразделения Росгвардии пытаются проводить карательные мероприятия против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей, чтобы предотвратить митинги против оккупантов.
На Южнобужском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи оставления оборонных позиций, оружия и техники.
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