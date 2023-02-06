"Роскошный отдых за границей": скандальную экспрессофицерку ГНСУ уволили с военной службы

Одиозная эксофицерша щеголяла фото с курортов и машиной со своим именем на номерных знаках

Иванна Платновская, эксофицер прессслужбы Южного регионального управления ГНСУ уволена с военной службы. Все из-за отдыха за границей, которым она похвасталась в соцсетях.

Об этом пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко сообщил в комментарии УП.

По словам спикера, после скандального случая военнослужащие Госпогранслужбы из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, сначала она с должности офицера прессслужбы Южного регионального управления была переведена для прохождения дальнейшей службы в Житомирский пограничный отряд на должность.

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Освобождение произошло в конце января. Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее", — сказал Демченко.

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Накануне Платновская вызвала на своей странице Facebook новое фото и снова попала под волну хейта. В ответ женщина отметила, что просто "завистники, не имеющие своих денег, считают чужими".

Демченко подчеркнул, что фото и комментарии Плантовская делала уже не находясь на службе в ГНСУ.

Скандал вокруг Платновской

После Нового года пресс-офицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал.

Женщина отдыхала и хвалилась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из курортов.

платновская

После того, как на пресс-офицершу обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и tiktok.

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