"Россией не управляют рациональные умы": генерал Павлюк назвал стратегический провал врага

Генерал Александр Павлюк прокомментировал войну РФ против Украины и назвал ее стратегический провал.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Павлюк рассказал, что Россия в войне против Украины испытала стратегический провал.

Об этом он сказал в интервью изданию The Economist.

По официальным оценкам Украины, оккупационная армия России получила более 400 000 убитых, пленных и раненых солдат.

"Потерять столько солдат для захвата небольшой части одного региона – непропорционально любому рациональному разуму", - подчеркнул он.

Павлюк добавил, что тактика врага показала, что "Россией не управляют рациональные умы".

Напомним, генерал Павлюк рассказал, когда на фронте будет тяжелее всего.

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