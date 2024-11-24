России не хватает денег на войну: Путин поручил уменьшить выплаты солдатам

В следующем году "счет за войну" может оказаться слишком высоким.

Российские власти все больше обеспокоены экономическими затратами на продолжение войны против Украины. Речь идет, в частности, о выплатах российским солдатам.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на законопроект, который 22 ноября представило Минобороны РФ. Он обяжет российских солдат вернуть единовременные выплаты, полученные при подписании военных контрактов, если они совершат "грубое дисциплинарное нарушение" или уклонятся от военной службы.

В ISW считают, что этим законопроектом российское Минобороны, скорее всего, намерено стимулировать "лучшую дисциплину" среди российских военнослужащих. Особенно учитывая рост количества жалоб на плохое обращение российского военного командования с солдатами РФ.

Аналитики также напоминают, что недавно Владимир Путин дал понять, что обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России, в том числе и за счет сокращения выплат российским солдатам, получившим ранения на поле боя.

Ранее российским оккупантам платили по 3 млн рублей (около $100 тысяч) за любое ранение. А с 14 ноября правительство РФ ввело трехуровневую шкалу, в которой размер компенсации зависит от степени тяжести ранения.

Напомним, контрактным солдатам армии РФ обещали зарплату от 200 тысяч рублей в месяц за войну на Украине плюс дополнительные выплаты. В среднем на одного солдата тратится около $200 в день.

Владимир Путин вынужден изменить способ ведения войны против Украины из-за экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов.

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