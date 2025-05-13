России не хватает материалов для производства оружия: как санкции постепенно останавливают войну

России не хватает материалов для производства оружия. / © Associated Press

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Из-за международных санкций российская оборонная промышленность оказалась в дефиците критически важных материалов. Один из них – тантал, редкий металл, без которого невозможно изготовление большинства современных компонентов ракет, беспилотников и танков.

Об этом пишет The Telegraph.

Тантал используется для производства высокотехнологичных конденсаторов, входящих в навигационных систем, радиосвязи и электроники вооружения. По данным аналитической группы Frontelligence Insight, Россия имеет лишь ограниченные месторождения тантала и не владеет технологиями переработки, позволяющими производить высококачественный порошок тантала.

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До войны РФ импортировала тантал из Китая, США и Африки — в частности, из Конго и Бразилии, а обработку осуществлял завод в Казахстане. После присоединения Казахстана к санкционному режиму поставки прекратились. Китайский тантал не обеспечивает должного качества. Нужные России объемы - 1,7 тысяч фунтов в месяц - пока недоступны.

Запасы обработанного тантала в России, по оценкам Frontelligence, составляют не более 2 тонн — этого недостаточно, чтобы обеспечить выполнение текущих военных контрактов. Приобрести нужные объемы в ближайшее время невозможно.

Производство нового оружия в РФ останавливается. Поскольку современные танки и бронемашины почти исчерпаны, армия использует подержанную технику времен Холодной войны или даже гражданские автомобили, фургоны и гольф-кары. Наступления нередко осуществляются пешком, что приводит к ежедневным потерям более 2 тысяч человек.

Украинские дроны во многих направлениях полностью преобладают российские. Один из российских военных блоггеров признал, что ВСУ достигли критического преимущества в воздухе благодаря разнообразию и тактике использования БПЛА.

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Санкции, несмотря на все вызовы, действительно работают. Но эксперты отмечают: эффективность санкций зависит от их сохранения в случае возможной политической переориентации — в частности, у администрации Дональда Трампа, от которого ожидают более мягкой позиции по Кремлю.

Поставка тантала в Россию продолжается, и прекращение этого последнего канала должно стать приоритетом для союзников Украины. Аналитики Frontelligence отмечают: компании, производящие или торгующие танталовым порошком и конденсаторами, должны быть готовы потерять доступ к западным рынкам, если будет зафиксировано их сотрудничество с Россией.

Впрочем, подобная политика оказывается под угрозой. Ожидается, что администрация Дональда Трампа может ослабить санкционное давление. Уже в первые дни нового срока он прекратил всю иностранную помощь, включая поддержку Украины, а уделил внимание провокационным заявлениям — в частности, угрозам в адрес Дании в контексте абсурдного стремления аннексировать Гренландию.

В таких условиях перспектива введения более жестких санкций выглядит призрачной. Без американского участия координация глобального давления на военно-промышленный комплекс России может оказаться неэффективной. Худший сценарий — если США не только не будут усиливать ограничения, а наоборот, будут способствовать их ослаблению. Это означает, что Вашингтон из роли ключевого противника российского вооружения может перейти к пассивному наблюдателю или даже косвенному спасителю ее ослабленной военной машины.

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Ранее сообщалось, что ЕС хочет запретить 25 танкерам "теневого флота" РФ курсировать в Балтийском и Северном морях.