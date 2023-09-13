России не хватает оружия, поэтому Путин отчаянно ищет "друзей" — мнение аналитика

У России проблемы с вооружением, поэтому Путин ищет поддержки среди своих партнеров — Китая и Северной Кореи. А Иран уже не считается в РФ таким надежным, как раньше.

Такое мнение высказали в эксклюзивном интервью для ТСН.ua политический аналитик Ольга Курносова.

“Мы видим, что у России есть проблемы с вооружением. Совершенно очевидно, что даже если ракеты еще есть, их точно меньше, чем Путину хотелось бы», — говорит аналитик.

"Понятно, что "шахедов", скорее всего, достаточно. Но, опять же, Иран периодически вообще отказывается от того, что предоставляет РФ оружие, начинает вообще отказываться от взаимодействия с Россией, то начинает поддерживать Украину. Поэтому Иран, я думаю, воспринимается Кремлем как ненадежный партнер», — отметила она.

«Китай, конечно, оружие поставлять тоже не хочет. А своих мощностей по производству оружия для войны России точно не хватает. Поэтому они ищут поставщиков оружия, возможно даже в том числе обратной закупки того, что в свое время Советский союз поставлял Северной Корее”, — резюмировала Ольга Курносова.

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Ранее мы писали, что Россия может испугать мир только ядерным оружием. Но сделать это будет трудно, потому что были подписаны договоренности о том, что оружие якобы уничтожено. Угрожая миру, РФ таким образом лишь еще раз подтвердит, что Путин не договороспособен.

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