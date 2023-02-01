России не хватает современного оружия: эксперт объяснил, с чем оккупанты пойдут в наступление

В армии России заканчиваются запасы современных вооружений и техники, поэтому оккупанты будут делать ставку на сотни тысяч мобилизованных и устаревшее советское оружие, в частности, времен Второй мировой войны.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

Оценивая готовность россиян к затяжной войне и новому наступлению, Черник отметил, что у них много пехоты, но "танковый потенциал подорван".

"На начало войны они имели 3400 активных боевых танков относительно качественных модификаций, начиная от Т-72 и заканчивая Т-90 "Прорыв". Почти 95% мы всего этого уничтожили. Такие же показатели есть по бронетехнике, артиллерии, реактивным системам залпового огня. Но человеческого потенциала у них невероятно много – сотни тысяч человек есть", — отметил эксперт.

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По его словам, уже подтверждены случаи, когда российским солдатам выдают винтовки Мосина 1891 года производства вместо автоматов Калашникова.

"На складах у них еще есть оружие времен Второй мировой войны — пистолет-пулемет Шпагина и пистолет-пулемет Судаева, которых в общей сложности выпустили более 8 млн единиц. И боеприпасы к ним также есть. Следовательно, дать условный ППШ на 73 патрона, несколько гранат, малую саперную лопатку МПЛ-50 и бесконечно бросать их в бой они смогут. И старой техники, такой как Т-62 или ПТ-76, предшественник БМП-1, у них это в пределах 10 тыс. единиц", — заявил Черник.

По мнению эксперта, оккупанты не смогут поставить на вооружение все 10 тыс. единиц устаревшей техники:

"Сейчас все происходит по так называемому "методу каннибализма" — берут 3-4 машины и лепят одну. Но это все равно сотни, а возможно и тысячи единиц. Очень интересная ситуация у нашего противника — качественных вооружений все меньше, однако низового хлама у них на самом деле, еще достаточно много".

В то же время, отмечает Черник, российское население готово умирать "за родину, за Путина, за величие" в борьбе с "укронацистами".

"Еще несколько сотен тысяч нам еще придется перемолоть – это очень тяжелая работа", — добавил он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери армии России составили около 128 420 человек убитыми. Также ликвидировано 3209 танков, 6382 боевых бронированных машин, 2207 артиллерийских систем, 458 РСЗО, 18 кораблей, почти 600 самолетов и вертолетов.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию. Во время первой волны мобилизации в ВС РФ призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине.

Военный эксперт Петр Черник полагает, что переломный момент на фронте будет в конце весны или начале лета — когда ВСУ получат от союзников танки и, возможно, боевые самолеты.

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