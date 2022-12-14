России не хватает техники: на войну перекинули редкую арктическую версию ЗРК "Тор-М2ДТ" на базе вездехода

Таких машин у страны-агрессора – не больше восьми и закупались они исключительно для Арктики.

Российские войска стали использовать в войне против Украины редкую арктическую версию зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" на базе вездехода.

Об этом сообщили на телеканале Минобороны России "Звезда".

Применение этой арктической техники объясняется наступлением зимы. В то же время, не упоминается о том, что таких машин в России – не более восьми и закупались они исключительно для Арктики, где условия далеко не напоминают мягкие украинские зимы.

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Так, на машине нанесена отметка в виде буквы "V". Система построена на базе шасси вездехода ДТ-30ПМ-Т1, изготовленного на Ишимбайском транспортном машиностроительном заводе. Заявлено, что ЗРК "Тор-М2ДТ" способен поражать цели в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

В материале Defence-Blog говорится, что комплекс назвали арктическим, ведь разрабатывали его для соответствующего климата. Версию "Тор-2М" в России впервые показали в 2017 году, а первая партия поступила в вооруженные силы страны уже в следующем году.

В статье отмечается, что Россия уже не впервые вынуждена перекидывать вездеходы в Украину из-за нехватки исправной техники. За период полномасштабной войны украинские войска уничтожили не один вездеход ДТ-30.

Напомним, в ноябре военный эксперт Роман Свитан спрогнозировал, что в ближайшие полгода российская армия столкнется с полным отсутствием тяжелой техники и будет вынуждена обратиться за помощью к своим немногочисленным союзникам.

А политический и экономический эксперт Валерий Клочок заявил о проблемах в РФ с вооружением и боеприпасами, которых, в частности, не хватает для мобилизованных, и те жалуются на устаревшие образцы.

В то же время аналитик Defense Express Сергей Згурец подсчитал, что у российской армии есть потенциал в артиллерии, тяжелой технике и живой силе еще почти на год активных боевых действий.

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