"России не нужны украинские земли": Зеленский назвал истинную цель Путина

Путин хочет сделать из Украины такую республику, как Беларусь, отметил Владимир Зеленский.
России не нужны земли, ей важно присутствие "русского мира" на всех территориях, где был Советский Союз.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.
"Путину не нужна сильная Украина, но ему нужна такая республика как Беларусь. Юридически – это независимая страна, это номинально, а фактически – это часть России, где Россия имеет тотальный контроль всего", – добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил о возможности продления контактов с Трампом. Речь, в частности, зашла о соглашении по поводу полезных ископаемых. Президент Украины заявил о готовности подписать соглашение с США о полезных ископаемых, если будут готовы обе стороны, и будет услышана позиция Украины.
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