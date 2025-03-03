"России не нужны украинские земли": Зеленский назвал истинную цель Путина

России не нужны земли, ей важно присутствие "русского мира" на всех территориях, где был Советский Союз.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям иностранных СМИ во время визита в Великобританию.

"Путину не нужна сильная Украина, но ему нужна такая республика как Беларусь. Юридически – это независимая страна, это номинально, а фактически – это часть России, где Россия имеет тотальный контроль всего", – добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о возможности продления контактов с Трампом. Речь, в частности, зашла о соглашении по поводу полезных ископаемых. Президент Украины заявил о готовности подписать соглашение с США о полезных ископаемых, если будут готовы обе стороны, и будет услышана позиция Украины.