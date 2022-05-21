"России не пожалуешься, потому что это она заставила": оккупанты из "ДНР" ищут правозащитников для бегства с войны

Мобилизированные в российскую армию из оккупированной части Донецкой области ищут правозащитные организации, чтобы сбежать из войны. Об этом свидетельствует очередной перехваченный Службой безопасности Украины телефонный разговор захватчика.
Так, боевики свою службу в российской армии сравнивают с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.
Об этом говорится на звукозаписи разговора, опубликованном СБУ.
"Хотя куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-нибудь или в рабстве? Я не пойму вот это", – рассказывает мобилизованный из "ДНР" своей жене.
Он просит женщину поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам полностью растерян.
"В Россию не пожалуешься, потому что это Россия заставила. Петушилину (Пушилину – ред.) не пожалуется, потому что он нас подарил или продал России, Украине – я буду изменником", – говорит оккупант.
Поэтому в СБУ дали совет захватчикам, которые хотят остаться в живых – звонить по телефону 2402 и сдаваться в плен. Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев.
"Вам помогут. Работает как для российских, так и для украинских номеров", — отметили в спецслужбе.
Напомним, экспертиза СБУ показала, что ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске был произведен с оккупированной территории Донецкой области.
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