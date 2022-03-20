России не удалось взять под контроль украинское воздушное пространство — британская разведка

России не удалось взять под контроль украинское воздушное пространство — британская разведка

Путин и его армия проигрывают войну и они ничего не могут с этим поделать.

Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, что затруднило продвижение войск.

Об этом говорится в отчете военной разведки Великобритании.

Как отмечается, получение контроля за воздухом было одной из первых целей первых дней войны. После провала Россия стала больше полагаться на резервные вооружения и пытается обстреливать украинскую территорию из "относительно безопасного" воздушного пространства РФ.

Британская разведка также отметила эффективность работы украинских воздушных сил и противовоздушной обороны.

Ранее в разведке сообщили, что силы врага постепенно заканчиваются, а удачи армия РФ так и не получила.

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