России не удастся добиться успехов на фронте в течение года: оценка Пентагона

Агрессору также не удастся покорить Украину во время своего весеннего наступления, оценивают в США.

России вряд ли удастся добиться значительных успехов в войне против Украины в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Представитель Пентагона описал ситуацию на фронте в Украине как "непрерывное сражение". Он отметил, что не ожидает успехов со стороны российских войск в ближайшее время.

"Вы можете увидеть, как небольшие части территории перейдут из рук в руки в ближайшие недели и месяцы. Я не думаю, что что-то, что я вижу, свидетельствует о том, что россияне могут захватить всю Украину и добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того", – рассказал Кал.

Чиновник также ответил на вопрос, допускает ли он "покорение" Украины во время весеннего наступления РФ.

"Этого не произойдет. У россиян нет возможности захватить Украину", – заверил замминистра, которого цитирует корреспондент US News.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что следующие три месяца войны боевые действия будут очень активными и разрешат дальнейшее течение событий.

Буданов также отметил необходимость интенсифицировать поставки вооружения Украине, чтобы в войне произошел перелом в ее пользу.

По оценкам Службы безопасности Латвии, война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года. После зимнего обновления Россия весной возобновит свое наступление. Отмечается, что для победы Украины необходима большая военная поддержка Запада.

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