Буданов спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Донетчину до конца года

России невозможно захватить всю Донецкую область до конца года

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Россия не сможет выйти на административную границу Донецкой области до конца 2025 года.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

«Захватить всю Донецкую область до конца года России невозможно», — подчеркнул главный разведчик.

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Буданов также сообщил еще одну политическую цель россиян — объявить о вступлении в Днепропетровскую область. По его словам, оккупанты стремятся создать там еще одну буферную зону глубиной до 10 км.

Первые сообщения о якобы входе российских войск на территорию Днепропетровской области появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, свидетельствовавшую о выходе войск РФ к границам области. Однако глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опроверг эту информацию.

Напомним, армия оккупантов пытается прорваться на Днепропетровщину любой ценой: россияне активно распространяют фейки о «прорыве», а также создают «серую зону» у границы области.

Кроме того, прекращение огня в войне России против Украины можно достичь задолго до конца года, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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