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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Буданов спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Донетчину до конца года

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сможет ли Россия выйти на границы Донбасса.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
России невозможно захватить всю Донецкую область до конца года

России невозможно захватить всю Донецкую область до конца года

Россия не сможет выйти на административную границу Донецкой области до конца 2025 года.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

«Захватить всю Донецкую область до конца года России невозможно», — подчеркнул главный разведчик.

Буданов также сообщил еще одну политическую цель россиян — объявить о вступлении в Днепропетровскую область. По его словам, оккупанты стремятся создать там еще одну буферную зону глубиной до 10 км.

Первые сообщения о якобы входе российских войск на территорию Днепропетровской области появились 21 мая. Тогда российские пропагандистские ресурсы распространили фотографию, свидетельствовавшую о выходе войск РФ к границам области. Однако глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак опроверг эту информацию.

Напомним, армия оккупантов пытается прорваться на Днепропетровщину любой ценой: россияне активно распространяют фейки о «прорыве», а также создают «серую зону» у границы области.

Кроме того, прекращение огня в войне России против Украины можно достичь задолго до конца года, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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