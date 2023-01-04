России нужна длительная пауза: эксперт объяснил ситуацию с наступлением оккупантов на Бахмут

Командование российских войск стремится остановить активные боевые действия по всему фронту, чтобы получить один-два месяца для подготовки резервов.

Переброска российских войск из-под Бахмута на Соледар не приведет к новому масштабному наступлению оккупантов. Для этого командованию вооруженных сил РФ требуется более длительная оперативная пауза.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор по международным вопросам Центра армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, жесткие бои под Бахмутом объясняются тем, что это тактическое направление было выбрано российским командованием или организатором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, чтобы продемонстрировать свои наступательные возможности. Вероятно также, что Пригожин хотел убедить хозяина Кремля, что его частная армия более эффективна, чем российские вооруженные силы.

“Оперативная пауза им [командованию российской армии] нужна стратегическая — фактически остановить какие-либо активные боевые действия на всем фронте и получить один-два месяца для того, чтобы провести новую мобилизацию, создать новые резервы и попытаться сформировать новые группы войск, которые могли бы провести несколько крупных операций, скажем, из Беларуси, как они давно мечтают, или по другим направлениям”, — отметил он.

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