России нужна передышка, но завершать войну не планирует: эксперт объяснил ситуацию

Власти России осознали, что темпы истощения ее экономики и вооруженных сил не успевают за темпами пополнения этих ресурсов.

Именно поэтому врагу нужна передышка, но прекращать войну в Украине он не собирается.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский.

"Если проанализировать те заявления, на которых Путин намерен навязать Украине прекращение огня – сохранение за РФ всех оккупированных территорий, отступление и разоружение Украины и так далее – это чушь, на которую Украина никогда не пойдет. Но нас попытаются принудить к этому и посадить за стол переговоров. А если Украина на это не пойдет, обвинить в том, что Украина не хочет мира", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что Россия на протяжении всех лет независимости нашего государства пыталась изолировать нас от экономических, финансовых и политических партнеров.

"И в этом, в общем-то, суть того нейтралитета, который нам навязывали, в том числе изнутри. Объявив Украину нейтральной страной, Запад, как законопослушный партнер, придерживался бы всех договоренностей. А Россия чихать на них хотела и продолжила бы втягивать Украину в орбиту своего влияния", — добавил он.

Ранее стало известно, что визит президента Турции Реджепа Эрдогана во Львов мог быть связан с просьбой президента РФ Владимира Путина разведать настроения украинского лидера Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией.

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