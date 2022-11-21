"России предстоит пройти через ребрендинг страны": Подоляк о переговорах со спонсором терроризма

Советник руководителя Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не предлагала переговоры.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал два ключевых пункта, которые должна выполнить Россия, прежде чем сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Он также объяснил, как именно юридический статус страны-спонсора терроризма повлияет на будущее РФ.

"Наши партнеры фиксируют юридически позицию РФ. Это будут ограничения и финансовые, и экономические, и репутационные. Для стран, которые имели определенный бизнес с Россией, возникнут важные вопросы к себе: нужно ли разговаривать со страной-террористкой, которая приобрела уже это конкретное юридическое статуса?.." — отметил Подоляк.

По словам советника, статус террористки ограничит продвижение бренда "Российская Федерация" в мире.

"России нужно будет пройти через ребрендинг страны и менять название РФ на какое-то другое, например, "Таежный край"... Что-то придумать, чтобы можно было исполнять роль официального спонсора где-нибудь", — сказал Подоляк.

Относительно переговоров с РФ, Подоляк отметил, что эта страна никогда их не предлагала. Россия только использует слово "переговоры" в своей информационной кампании, чтобы зафиксировать оперативную паузу и использовать ее для накопления дополнительных ресурсов.

Более того, ключевые политические партнеры Украины манипуляции РФ понимают и ожидают того, что существует лишь один субъект, который сможет предложить действительные переговоры, — Украина.

"А для нас есть две ключевые предпосылки для переговоров: перестать обстреливать крылатыми ракетами нашу территорию и вывести свои войска. После этого президент Зеленский предоставит в рамках формулы мира мандат, который определит дальнейшие действия. Без репараций, без специального трибунала, без четкой границы, как такого, мы не сможем завершить эту войну", – отметил Подоляк.

Глава Офиса президента Андрей Ермак накануне отмечал, что Россия официально не обращалась к Украине о переговорах.

А Михаил Подоляк уверен, что попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

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