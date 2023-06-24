"России придется заплатить": в Германии сделали заявление о восстановлении Украины

России придется заплатить за восстановление Украины, в частности это предусмотрено международным правом.

Соответствующее заявление сделала министерша по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце, передает DW .

Впрочем, она не "совершенно уверена в такой перспективе".

"Но нам необходимо сделать все, чтобы добиться этого, потому что они уничтожили так много вещей. Они разрушили всю инфраструктуру, они разрушили дома, и они должны заплатить за это. И это должно быть частью переговоров по прекращению войны", – подчеркнула она.

Партнеры пообещали Украине 60 миллиардов евро на возобновление. Большая часть поступит из помощи на 50 миллиардов евро, которую несколькими днями ранее анонсировал Европейский Союз.

"США планируют выделить 1,3 миллиарда долларов, прежде всего, для восстановления энергетического сектора и инфраструктуры. Великобритания обязалась выделить 240 миллионов фунтов стерлингов, а Германия предоставит гуманитарную помощь 381 миллион евро", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Европейский Союз пока не может законно конфисковать замороженные активы РФ и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.

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