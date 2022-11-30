России снова привиделась "аннексия" Польшей западных областей Украины: что выдал Нарышкин

В России заявили, что Польша готовится к захвату западных областей Украины.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин придумал очередную, но не новую пропаганду о том, что Польша "готовится к захвату западных областей Украины — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей".
Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому СМИ "РИА Новости".
По фантазиям Нарышкина, три западных региона Украины якобы станут "щедрой компенсацией от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам".
"Польское руководство нацелено действовать инициативно и настойчиво из опасений, что старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с Москвой, презрев интересы не только украинцев, но и поляков", — заявил Нарышкин.
Нарышкин также придумал, что польское руководство якобы намерено провести на западе Украины "референдумы для обоснования своих претензий на украинские земли".
По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области плебисцита на тему присоединения к Польше: "Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать". Вместе с тем представитель страны-оккупанта "предостерегал" Варшаву от попыток аннексировать украинские земли.
"Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?" – выдал Нарышкин
Фейки российской пропаганды о Польше
В конце мая российские пропагандисты распространили лживое заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о "начале захвата" Польшей западных областей Украины.
Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин объяснил, что российская пропаганда выстроена на лжи о том, что Киев и Варшава якобы договорились о том, что "Польша заберет мероприятие Украины за ее долги" и что польские наемники в конце концов оккупируют Украину.
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