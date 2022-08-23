"России ЗАЭС нужна целая и невредимая, иначе они ее уже давно бы подорвали" — Жданов об игре РФ

Великобритания и США заявили, что авария на Запорожской АЭС может рассматриваться странами-членами НАТО как нарушение 5-й статьи Альянса о коллективной безопасности. В таком случае россиянам придется иметь дело непосредственно с НАТО.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозы России относительно Запорожской АЭС – это игра и наглая манипуляция.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"На мой взгляд, Россия играет на грани фола, когда ситуация может из-под контроля в любой момент. Это очень рискованно. Но есть несколько косвенных признаков, которые говорят, что России Запорожская АЭС нужна целая и невредимая, иначе они ее уже бы давно подорвали и ушли с АЭС по принципу, если Украина не сдается, то пусть превратится в ядерную помойку. Но нет, они так не делают, они шантажируют и пытаются поднять градус этого шантажа, это первое. Второе, они срочно и очень большими темпами строят новую подстанцию, для того чтобы переключить АЭС на российские энергетические системы и подать электроэнергию в Крым", — говорит Жданов.

По его словам, это очень мощный блеф. Россияне постоянно пытаются опередить. На 24-е было назначено заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС, сегодня (23 августа – ред.) Россия инициировала и будет проведено тоже самое заседание Совета Безопасности ООН только уже по инициативе России по ситуации в Украине. Как Украина "старается совершить ядерную катастрофу в центре Европы". То есть они играют, играют очень рискованно, очень нагло, пытаясь получить преференции от такой опасной игры.

Великобритания предупредила, если из ЗАЭС произойдет утечка радиации, это будет нападением на НАТО.

"Тут мы и посмотрим. НАТО существует на бумаге, или в реальности. Почему такое заявление сделано. Дело в том, что заражение любого гражданина страна-члена НАТО радиоактивным излучением — это фактически посягательство на его жизнь или попытка его убить. Поэтому они будут считать это как нападение на страны Альянса, например, г-н Макрон смотрит на карту и понимает, что до Франции облако (радиоактивное — ред.) не дойдет, а вот до Германии оно вполне может дойти. Даже та модель, которую показывали, на период прогноза погоды с 15 по 18 августа, там облако доходило до Балкан. По всей восточной Европе через Германию, Чехию и на юг. Поэтому он (Макрон – ред.) начал звонить Путину и договариваясь о ситуации", — говорит эксперт.

Напомним, оккупанты увеличили количество техники и военных на ЗАЭС.

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