Россия 15 лет готовилась к войне: Буданов рассказал о первом запланированном вторжении

По данным ГУР Минобороны РФ планировала начать полномасштабные боевые действия в Украине еще в марте 2021 года.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что война, развязанная РФ против Украины в 2014 году, была неизбежной. В Кремле ее планировали еще задолго до Революции Достоинства и бегства экс-президента Януковича.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

По словам главного военного разведчика, Россия начала готовиться к агрессии против Украины еще с 2007 года.

“В 2014 они воспользовались удобным для них моментом, и в принципе дальше мы все видим, как оно двигалось. Но они в то время как раз воспользовались моментом... Не было бы событий 2014 года, это бы ничего не изменило. Война между нами была неизбежна", — подчеркнул Буданов.

По данным ГУР Минобороны, полномасштабное вторжение в Украину Россия планировала в марте 2021 года. Однако планы РФ были разоблачены.

"Тогда было принято решение обнародовать все эти материалы для понимания иностранных партнеров, и с их помощью дипломатически как-то помешать этому. В принципе это получилось", — рассказал Буданов.

Однако, по его словам, россияне продолжали подготовку к вторжению, не оставив те места у границ Украины, в которых они начали концентрироваться между февралем и апрелем 2021 года.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в начале 2021 года отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал его "пособником нацистов" из-за санкций против кума главы Кремля Виктора Медведчука.

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