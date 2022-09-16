Россия 6 раз за ночь обстреляла Днепропетровщину: горячее всего было в Никополе (фото)

Пострадал один человек.

Российская армия в ночь на 16 сентября шесть раз накрыла огнем Днепропетровскую область. Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем общинам. Горячее всего было в Никополе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В город прилетело более 40 российских снарядов. Ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередачи. Обстрелы вызвали четыре пожара.

В Красногригорьевской общине повреждены три многоэтажки и магазин. В Марганецкой и Зеленодольской общинах обошлось без пострадавших.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российская армия днем 15 сентября ударила крылатой ракетой по Кривому Рогу. Она попала в промышленное предприятие. Здание получило серьезные разрушения.

Второй день подряд рашисты разрушают Кривой Рог: какие последствия

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