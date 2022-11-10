"Россия абсолютно потеряла импульс": генсек НАТО об отступлении оккупантов из Херсона

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что частичное выведение российских войск из Херсона подтверждает эффективную поддержку Альянсом Украины.

Об этом сообщает Sky News.

"Это свидетельствует о мужестве и решительности Вооруженных сил Украины, а также говорит о важности дальнейшей поддержки", — сказал Столтенберг, комментируя вывод российских войск с правого берега Херсонщины.

Также читайте В США фиксируют признаки отступления русской армии из Херсона: процесс может затянуться

"Это часть общей модели или картины, которую мы наблюдали в последние месяцы, что Россия абсолютно потеряла импульс. Они были вынуждены отказаться от территории. Обучение украинских сил обращению с передовой техникой в сочетании с мужеством военных позволяет освободить территории, которые мы сейчас видим вокруг Херсона", — добавил генсек НАТО.

Такой комментарий Столтенберга прозвучал после того, как глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об отводе российских войск с западного берега Днепра на фоне наступления двух направлений украинских сил.

Тысячи погибших российских солдат

Накануне замминистра обороны США Колин Кал заявил, что Россия понесла "десятки тысяч потерь" с начала масштабного вторжения в феврале.

Столтенберг сказал, что оценки НАТО примерно такие же.

"У нас одинаковые данные: Россия очень много потеряла. Они направили в Украину около 80% своих сухопутных сил. И в то же время понесли потери — и личный состав, и военную технику, и, что важно, современные виды боеприпасов. Это опять же, говорит о тех успехах, которых достигли украинцы при поддержке союзников", — сказал он в интервью журналистам.

В то же время, генсек НАТО предупредил, что нельзя недооценивать противника в лице Кремля.

Напомним, 9 ноября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин предложил министру обороны России Сергею Шойгу отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Шойгу согласился. Суровикин пожаловался на трудности в поставках российских сил на правом берегу Днепра.

Еще до выступления Суровикина начали поступать сообщения о наступлении украинских войск в районе Снегиревки Николаевской области, севернее Херсона. Сообщалось, что российские военные взорвали на правом берегу Днепра несколько мостов.

3 ноября оккупационные силы РФ убрали блокпосты в Херсоне. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич предполагал, что сделали это, чтобы создать иллюзию выхода из города. В этот же день сообщалось, что со здания Херсонской облгосадминистрации сняли флаг России.

Российские войска захватили Херсон в первые дни войны – в начале марта.

Президент Украины Владимир Зеленский советовал украинцам более сдержанно относиться к информации об освобождении части Херсонской области.

В Офисе президента уход ВС РФ из Херсона считается подготовкой России к поражению в войне против Украины.

Отступление из Херсона и давление на Венгрию от ЕС – новости на утро 10 ноября