"Россия – агрессор": Байден сказал, кто может прекратить войну в Украине

Байден отмечает, что Россия агрессор, а мир должен привлечь ее к ответственности.
Россия – агрессор, а мир должен притянуть ее к ответственности.
Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его. Россия является агрессором, мир должен и будет привлекать Россию к ответственности", – написал он в Twitter.
Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.
Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.
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