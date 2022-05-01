"Россия – агрессор": Байден сказал, кто может прекратить войну в Украине

"Россия – агрессор": Байден сказал, кто может прекратить войну в Украине

Байден отмечает, что Россия агрессор, а мир должен привлечь ее к ответственности.

Россия – агрессор, а мир должен притянуть ее к ответственности.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его. Россия является агрессором, мир должен и будет привлекать Россию к ответственности", – написал он в Twitter.

Ранее Администрация Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

Напомним, что Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины.

Не санкциями едиными: Кулеба и Блинкен договорились о помощи Украине на 33 миллиарда долларов

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