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Россия активизировала авиацию, есть угроза ударов – Воздушные силы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1454
Время на прочтение
1 мин
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Россия активизировала авиацию, есть угроза ударов – Воздушные силы

Россия активизировала авиацию на юго-востоке Украины. / Фото: Associated Press

Воздушные силы предупредили об опасности на юго-востоке Украины.

На юго-востоке Украины днем 28 июня наблюдается активность вражеской тактической авиации.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения!" – говорится в сообщении.

Людей призывали в случае объявления тревоги направляться в укрытия.

Напомним, в Минобороны РФ цинично отчитались об "успехах" атаки на Краматорск.

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Дата публикации
Просмотры
1454
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