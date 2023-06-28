Россия активизировала авиацию, есть угроза ударов – Воздушные силы

Воздушные силы предупредили об опасности на юго-востоке Украины.
На юго-востоке Украины днем 28 июня наблюдается активность вражеской тактической авиации.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения!" – говорится в сообщении.
Людей призывали в случае объявления тревоги направляться в укрытия.
Напомним, в Минобороны РФ цинично отчитались об "успехах" атаки на Краматорск.
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