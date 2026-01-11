Россия открыла еще один фронт: в Офисе президента предупредили об атаках на украинцев

Пропаганда РФ / © ТСН.ua

Россия активизировала атаки на информационное поле по всей Украине, пытаясь распространять панические и провокационные нарративы с целью дестабилизации общества.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита.

"Мы фиксируем атаки россиян на информационное поле. Враг пытается распространять панические нарративы, однако общество ясно понимает, что это попытки деморализации со стороны РФ", - сообщил Микита.

По его словам, враг использует широкий спектр инструментов информационного влияния – от ботоферм в социальных сетях до публичных выступлений предателей, которые находятся за пределами Украины. Главная цель таких действий – ослабить единство украинцев, создать напряжение в тылу и давить на общество из-за страха и дезинформации.

В то же время Микита подчеркнул, что эти попытки не имеют успеха. Украинское общество ясно понимает природу информационных атак и осознает, что именно Россия пытается деморализовать граждан на фоне военных действий.

На фоне информационных провокаций Россия также усиливает военную активность вблизи границы. Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ активизировали действия на Северо-Слобожанском направлении, пытаясь закрепиться в районе населённого пункта Хотинь.